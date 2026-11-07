Gladbacher Ullrich fällt länger aus

Der Linksverteidiger erleidet einen Schlüsselbeinbruch.

Borussia Mönchengladbach muss im Abstiegskampf der Bundesliga länger auf Lukas Ullrich verzichten. Der Linksverteidiger erlitt bei der Niederlage beim Hamburger SV (1:3) am Freitagabend einen Schlüsselbeinbruch und wird „in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen“. Das teilte der Tabellenletzte am Samstag mit.

„Sehr bitter für Lukas, der richtig gut in Form war und ein echter Aktivposten in unserem Spiel ist. Und deswegen ist das auch eine sehr bittere Nachricht für Borussia. Wir wünschen ihm gute Genesung und werden ihn dabei bestmöglich unterstützen“, sagte Sportchef Rouven Schröder.

Ullrich war in der 81. Minute ausgewechselt worden. Er verpasst damit auch die U21-Länderspiele am Freitag in Essen gegen Belgien und vier Tage später in Rijeka gegen Kroatien.

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