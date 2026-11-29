Ohne ihren gesperrten Cheftrainer Manuel Baum drehen die Augsburger auf - eine frühe Rote Karte hilft dabei. Die Sorgen bei der TSG Hoffenheim wachsen an.

Überzeugender Sieg dank langer Überzahl: Der FC Augsburg hat in der Bundesliga einen großen Sprung gemacht und die Sorgen bei der TSG Hoffenheim vergrößert.

Im Duell beim Europa-League-Teilnehmer setzte sich der FCA ohne den gesperrten Trainer Manuel Baum auf der Bank deutlich mit 4:0 (4:0) durch – eine frühe Rote Karte gegen den Hoffenheimer Mats Rots half dabei mit.

Zunächst brachte Yannik Keitel (12.) Augsburg nach einer Ecke in Führung, ehe Rots (20.) wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen wurde. Fabian Rieder (23.) per direktem Freistoß, Marius Wolf (34.) und Juma Bah (45.+7) erhöhten vor der Pause. Durch den zweiten Dreier nacheinander sprangen die Augsburger bis auf Platz acht in der Tabelle, die TSG von Trainer Christian Ilzer kommt hingegen weiter nicht richtig vom Fleck: Durch die zahlreichen Punktgewinne der Konkurrenten am Wochenende rutschte Hoffenheim auf Platz 15 ab.

Augsburg musste am Sonntag ohne den rotgesperrten Baum auskommen, der Cheftrainer hatte gegen den FSV Mainz 05 wegen unsportlichen Verhaltens einen Innenraumverweis kassiert, weil er einen gegnerischen Einwurf verzögerte. „Ich muss nochmal in mich gehen, wo die beste Position für mich ist“, hatte der Coach vor der Partie gesagt. Von einem Tribünenplatz war er noch nicht überzeugt gewesen: „Ich könnte da schon sehr hibbelig sein und glaube, dass das eine große Herausforderung für mich wird.“

Dennoch nahm er zu Beginn der Partie mit verschränkten Armen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auf den Rängen Platz, die Mannschaft betreuten die Co-Trainer um Frank Fröhling. „Fan“ Baum nahm gelassen und ohne großen Jubel das erste Highlight seiner Mannschaft zur Kenntnis: Nach starkem Hoffenheimer Beginn lief Keitel bei einer Ecke klug ein und köpfte unbedrängt zur Führung.

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Die Augsburger behielten dann den Fuß auf dem Gaspedal und wurden in einer abwechslungsreichen Anfangsphase belohnt. Rots brachte den durchstartenden Hennes Behrens zu Fall, was Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck als Notbremse wertete und den Innenverteidiger des Feldes verwies. Es kam noch schlimmer, denn Rieder schlenzte den anschließenden Freistoß zum 2:0 durch die löchrige Mauer in die Ecke.

Der zweite Platzverweis gegen einen Innenverteidiger im zweiten Ligaspiel nacheinander – vergangene Woche war Ozan Kabak wegen einer Tätlichkeit spät vom Platz geflogen – warf die TSG aus der Bahn. Die Gastgeber hatten zudem erneut Pech, als Jöllenbeck nach einem Vergehen an Andrej Kramaric auf Elfmeter entschied, diesen aber nach VAR-Einsatz zurücknahm (29.).

Stattdessen kam es noch bitterer: Erst nutzte Wolf einen Abpraller, dann legte Bah tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sogar nochmal nach. Im zweiten Durchgang schaltete der FCA einen Gang runter, die TSG erspielte sich einige Chancen – am klaren Augsburger Sieg änderte das aber nichts mehr.

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