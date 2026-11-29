Zoff mit dem Trainer? Das sagt Andrich

Zoff mit dem Trainer? Das sagt Andrich

1:29 Zoff mit dem Trainer? Das sagt Andrich

Bayer Leverkusen muss auf Robert Andrich verzichten. Der 32-Jährige fehlt der Werkself im Jahresendspurt wegen einer in der Europa League zugezogenen Verletzung.

Bundesligist Bayer Leverkusen muss im Jahresendspurt auf Mittelfeldspieler Robert Andrich verzichten.

Wie der Werksklub am Sonntagabend kurz vor dem Topspiel bei Borussia Dortmund bekannt gab, fehlt der 32 Jahre alte Ex-Kapitän bis Anfang des kommenden Jahres wegen einer Muskelverletzung in der rechten Wade. Die Blessur hatte sich Andrich beim 2:0 in der Europa League bei Dinamo Zagreb am Donnerstag zugezogen.

Robert Andrich fällt bis auf Weiteres aus Robert Andrich fällt bis auf Weiteres aus © IMAGO/Laci Perenyi

Verletzungssorgen bei Bayer Leverkusen reißen nicht ab

Das Team von Trainer Carles Martínez muss bisher bereits auf Verteidiger Lucas Vázquez und den erkrankten Mittelfeldspieler Kennet Eichhorn verzichten.

Andrich, der 19 Mal für die deutsche Nationalmannschaft auflief, gehört in der laufenden Spielzeit nicht zum Stammpersonal.

Get well soon, Rob! 🙏



We will be without Robert Andrich until the beginning of January after he sustained a muscle injury in his right calf during the Europa League win over Dinamo Zagreb. pic.twitter.com/W5IMDBcXUi — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) November 29, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

In bislang zehn Bundesligaspielen kam er einzig beim FSV Mainz 05 am fünften Spieltag über die volle Spielzeit zum Einsatz und erzielte dabei auch sein bisher einziges Saisontor.

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