Michael Reschke meldet sich in der Debatte um Jamal Musiala zu Wort. Ein Gehaltsverzicht wäre aus seiner Sicht eine "höchst korrekte Aktion".

Der ehemalige Bayern-Funktionär Michael Reschke hat sich in der Debatte um eine mögliche Anpassung von Jamal Musialas Vertrag auf die Seite der mächtigen Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge geschlagen.

„Wenn Musiala – unglücklich unverschuldet – die erwartete Leistung über längere Zeit nicht mehr liefern können sollte, ist es Pflicht der Klubverantwortlichen, dies zu thematisieren. Ein Gehaltsteilverzicht von Musiala und seiner Agentur wäre deshalb aus meiner Sicht dem FC Bayern gegenüber eine höchst korrekte Aktion“, schrieb Reschke in einem Gastbeitrag für Absolut Fußball.

Michael Reschke war von 2014 bis 2017 Technischer Direktor beim FC Bayern Michael Reschke war von 2014 bis 2017 Technischer Direktor beim FC Bayern © IMAGO/Herbert Bucco

Debatte um Jamal Musiala: So argumentiert Ex-Bayern-Boss Reschke

Die Balance zwischen sportlichem Ertrag und wirtschaftlichem Invest müsse von den Klubverantwortlichen ganz rational beurteilt werden, argumentierte der 69-Jährige: „Bei der Vertragsverlängerung von Musiala spielte diese Balance die entscheidende Rolle und war Grundlage dieses Top-Vertrages.“

Musiala verlängerte im Februar 2025 seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2030 und stieg damit zu einem der Topverdiener im Team des Rekordmeisters auf. „Man könnte sich zudem in regelmäßigen Zeitabschnitten zusammensetzen und die sportliche und wirtschaftliche Situation jeweils neu und fair beurteilen“, schlug Reschke vor. Von 2014 bis 2017 war Reschke als Technischer Direktor bei den Bayern tätig. Später arbeitete er als Europa-Chef für die Berateragentur ICM Stellar Sports.

Zugleich rückte Reschke eingangs seiner Wortmeldung Musiala, dessen neurologische Probleme im Sommer bekannt wurden, nachdem in zwei Testspielen sogenannte Absencen aufgetreten waren, und die Gesundheit des 23-Jährigen in den Fokus: „Jeder beim FC Bayern wünscht Jamal Musiala das Allerbeste! Für ihn und für den Klub wäre es ein Geschenk, wenn er wieder vollkommen gesund wird und konstant zu seiner außergewöhnlichen Klasse zurückfindet.“

DEINE MEINUNG

Rummenigge äußert Zweifel

Rummenigge hatte nach dem 1:1 der Münchner gegen den 1. FC Köln Zweifel geäußert, ob Musiala wieder sein früheres Leistungsniveau erreichen könne und daher auch eine Anpassung seines Vertrags ins Spiel gebracht.

„Was wir wissen, lässt eben leider vermuten, dass es schwierig wird, auf das Niveau zu kommen, das er auch hier im Stadion sehr oft gezeigt hat. (…) Da muss man sprechen mit der Familie, mit dem Spieler und der Agentur, weil dann sind diese Summen – sorry, mit Verlaub – nicht mehr darstellbar“, sagte Rummenigge bei Sky. Zuvor hatte sich bereits Hoeneß zur Causa Musiala geäußert.

Musiala hat am Freitag als Einwechselspieler gegen Köln sein Comeback gefeiert. Ende September hatte sich der Offensivstar bei der Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss zugezogen.

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