Nach dem Zusammenprall von Robin Gosens und Loris Karius kommt nur Schalkes Schlussmann glimpflich davon.

Der kriselnde Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss auf unbestimmte Zeit auf seinen Dauerbrenner Robin Gosens verzichten. Wie der Tabellenvorletzte am Montagabend bekannt gab, laboriert der 32 Jahre alte Abwehrspieler an einer Verletzung am rechten Knie.

Im vergangenen Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim (1:2) war Gosens kurz nach der Pause heftig mit seinem Torhüter Loris Karius zusammengeprallt und daraufhin, gestützt von seinen Mitspielern, ausgewechselt worden. Nach Sky-Informationen gibt es zumindest berechtigte Hoffnung, dass es sich bei den Beschwerden von Gosens nicht um einen Kreuzbandriss handelt.

Der an dem Crash beteiligte Karius kam indes glimpflich davon. Der 33-Jährige habe sich „Prellungen am Oberkörper und im Gesicht“ zugezogen, werde aber „zeitnah das Training wieder aufnehmen“, teilte Schalke mit.

Sowohl Karius als auch Gosens gehörten beim verpatzten Saisonstarts des Aufsteigers zum Stammpersonal. Gosens kam in acht von neun möglichen Ligaspielen zum Einsatz. Einzig am achten Spieltag hatte er wegen einer Kopfverletzung gefehlt, weshalb er bei Hoffenheim auch einen Turban getragen hatte.