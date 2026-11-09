Mario Basler nimmt Manuel Neuers jüngste Verletzung zum Anlass für eine deutliche Einschätzung. Der Ex-Nationalspieler sieht beim Bayern-Kapitän die körperlichen Grenzen erreicht und fordert mehr Vertrauen in Jonas Urbig.

Mario Basler hat die erneute Verletzung von Manuel Neuer mit scharfen Worten kommentiert. Der frühere Nationalspieler hält den Einsatz des Torhüters im letzten Spiel gegen Mainz 05 (2:1) für unnötig und stellt dessen Zukunft beim FC Bayern grundsätzlich infrage.

„Warum will Manuel unbedingt dieses Spiel machen? Bleib doch zu Hause, setz dich hin und lass dich behandeln. Du hast doch noch 14 Tage Zeit bis zum nächsten Spiel“, sagte Basler in seinem Podcast Basler ballert. Die Verletzung sei „völlig unnötig“ gewesen.

Mario Basler rät Manuel Neuer zum Karriereende Mario Basler rät Manuel Neuer zum Karriereende © IMAGO/NurPhoto

Neuer musste im Spiel gegen Mainz vorzeitig ausgewechselt werden. Am Sonntag gab der FC Bayern bekannt, dass sich der Keeper einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zugezogen habe. Nach SPORT1-Informationen muss mit einer Ausfallzeit von circa sechs bis acht Wochen gerechnet werden.

Neuer „soll seine Gesundheit nicht riskieren“

Basler verwies auch auf Neuers zunehmende körperliche Probleme. „Manchmal verpasst man auch den richtigen Abgang. Manchmal ist ein Jahr zu spät, manchmal sollte man ein Jahr früher aufhören“, meinte der 57-Jährige und ergänzte: „Manuel hat alles gewonnen und alles erreicht. Er muss sich doch nicht mit 40 Jahren immer noch seine Gesundheit aufs Spiel setzen.“

Besonders deutlich wurde Basler mit Blick auf die Zeit nach der laufenden Saison. „Ich hoffe, dass Manuel nach dieser Saison sagt: Mein Körper sagt jetzt Stopp. Er soll seine Gesundheit nicht weiter riskieren“, sagte er. Die häufiger und schwerer werdenden Verletzungen seien ein Warnsignal.

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Basler spricht sich für Urbig aus

Gleichzeitig sprach sich Basler dafür aus, Jonas Urbig in Neuers Abwesenheit dauerhaft das Vertrauen zu schenken. „Jonas Urbig muss jetzt die Spiele machen und die Möglichkeit bekommen, sich zu zeigen“, forderte er. Sollte Neuer tatsächlich mehrere Wochen ausfallen, benötige er nach seiner Rückkehr ohnehin wieder Spielpraxis.

Auch die Argumentation, Neuer müsse allein wegen seiner Verdienste automatisch ins Bayern-Tor zurückkehren, kann Basler nicht nachvollziehen. „Dieses Argument, dass Manuel spielen muss, weil er schon so viel für den Verein geleistet hat, kann ich nicht verstehen“, sagte er. Entscheidend sei allein die aktuelle Leistungsfähigkeit: „Es müssen die Spieler spielen, die zu 100 Prozent fit sind.“

Basler äußerte damit eine ähnliche Meinung, wie sie zuvor Steffen Freund im SPORT1 Doppelpass kundgetan hatte. „Ich würde jetzt auch die Chance nutzen, Jonas Urbig zur Nummer 1 zu machen“, sagte der Europameister von 1996 in der Sendung am Sonntag.

„Wenn ich nicht mehr fit bin, dann darfst du auch nicht mehr spielen“, meinte Freund mit Blick auf Neuer. „Er hat den Absprung so nicht perfekt hinbekommen.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.