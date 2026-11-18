Uli Hoeneß nimmt Abstand von der Vision, dass Legenden wie Thomas Müller in naher Zukunft für den FC Bayern arbeiten könnten.

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß glaubt nicht mehr allzu fest an die Vision einer Vereinsikone wie Thomas Müller, Philipp Lahm oder Bastian Schweinsteiger an der Spitze des Fußball-Rekordmeisters.

„Das ist eine traumhafte Vorstellung, die sich derzeit aber nicht realisieren lässt“, sagte Hoeneß der Sport Bild: „Weil die Spieler a) sehr viel Geld haben und b) daher im Zweifel nicht sechs Tage à zwölf Stunden pro Woche arbeiten wollen.“

Thomas Müller (li.) und Manuel Neuer Thomas Müller (li.) und Manuel Neuer © picture-alliance/Kirchner-Media/SID/Bahho Kara

Er wolle zudem niemanden umstimmen, betonte der 74-Jährige: „Wenn man einen überzeugen muss, ergibt es eh keinen Sinn. Wir warten weiter auf denjenigen, der alle Voraussetzungen erfüllt. Derjenige muss nicht nur Fußballer gewesen sein, sondern auch ein wirtschaftliches Netzwerk haben und wissen, was eine Abschreibung ist.“

Hainer öffnet Neuer und Müller die Tür

Bayern-Präsident Herbert Hainer kann sich die beiden Vereinslegenden Müller und Manuel Neuer derweil weiterhin in Zukunft in verantwortlichen Positionen vorstellen. „Das sind Ikonen des FC Bayern, und der Verein war immer bekannt dafür, dass er ehemalige Spieler einbindet. Die Tür steht offen“, sagte Hainer vor der Jahreshauptversammlung der Münchner am Samstag im Interview mit t-online.

Sowohl Neuer (40) als auch Müller (37) dürften ihre aktive Karriere in naher Zukunft beenden. Er sei sich jedoch „nicht sicher, ob Thomas Müller oder Manuel Neuer schon wissen, was sie nach ihrer Karriere machen wollen“, ergänzte Hainer. Zudem habe der FC Bayern „aktuell einen Vorstand, mit dem wir sehr zufrieden sind“. Die Verträge von Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen und Sportvorstand Max Eberl waren vor kurzem verlängert worden.

DEINE MEINUNG

Grundsätzlich sei ihm die „Verjüngung“ in der Vereinsführung jedoch „ein wichtiges Anliegen“, betonte Hainer. „Uli Hoeneß ist 74, Karl-Heinz Rummenigge 71, ich bin 72. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der FC Bayern in den nächsten 126 Jahren genauso erfolgreich ist wie in den vergangenen. Dafür müssen wir Leute finden, die übernehmen“, sagte er: „Der ganze Prozess, den FC Bayern für die Zukunft aufzustellen, läuft sehr gut.“