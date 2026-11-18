Michael Olise wird immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Nun erklärt Präsident Herbert Hainer, dass der FC Bayern sogar ein Angebot von 300 Millionen Euro ablehnen würde.

Der FC Bayern würde nicht einmal bei einer Ablösesumme von 300 Millionen Euro an einen Verkauf von Michael Olise denken. Das hat Präsident Herbert Hainer vor der anstehenden Jahreshauptversammlung in München verraten.

„Da zitiere ich gern Karl-Heinz Rummenigge, der als Vorstandsvorsitzender oft sagte: ‚Wir sind kein Verkäuferklub, sondern ein Käuferklub.‘ Daran hat sich nichts geändert. Man darf nicht immer nur das Finanzielle sehen“, entgegnete Hainer im Interview mit t-online auf die Frage, wie der FC Bayern bei einem Angebot von 300 Millionen Euro reagieren würde.

Michael Olise ist international sehr begehrt Michael Olise ist international sehr begehrt © IMAGO/Sven Simon

In den vergangenen Monaten waren immer wieder Gerüchte über ein mögliches Interesse von Real Madrid an Olise aufgekommen. Auch diesen Spekulationen widersprach Hainer deutlich und berichtete von Gesprächen mit Real Madrids Präsidenten.

Real-Gerüchte um Olise: Hainer bezieht Stellung

„Natürlich haben Florentino Pérez und ich auch über Michael Olise gesprochen. Er hat mir versichert, dass Real Madrid weder mit ihm noch mit seinem Berater je ein Gespräch geführt hat“, sagte Hainer.

Mit den Aussagen setzt der Rekordmeister ein klares Zeichen im Werben um Olise. Der Offensivspieler spielt in den Planungen der Münchner eine zentrale Rolle und gilt als wichtiger Baustein für die Zukunft des Klubs.

DEINE MEINUNG

„Unser Wunsch ist eindeutig hinterlegt. Wir würden gerne mit Michael lange, über 2029 hinaus weiterarbeiten, am liebsten verlängern“, hatte Sportvorstand Max Eberl bereits im Oktober erklärt. Der Franzose sei ein „Weltklassespieler, der noch immer nicht am Ende ist“.

Auch in dieser Saison überragt der 24-Jährige: In 15 Pflichtspielen stehen zwölf Tore und sieben Assists für den FC Bayern zu Buche.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.