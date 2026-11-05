Harry Kane hat seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2029 verlängert. SPORT1 kennt weitere Details zu den Verhandlungen, den beteiligten Personen und den finanziellen Rahmenbedingungen.

Als Harry Kane am Mittwochnachmittag nach seiner Rückkehr aus Madrid seinen neuen Vertrag beim FC Bayern unterschrieb, war die entscheidende Arbeit längst erledigt. Hinter den Beteiligten lagen mehrere Monate mit zahlreichen Gesprächen – und einer bemerkenswert vertrauten Verhandlungsatmosphäre.

Wie SPORT1 erfuhr, wurde der neue Kontrakt im Wesentlichen zwischen drei Männern ausgehandelt: Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, Kanes Vater Pat und dessen Bruder und Berater Charlie Kane. Die Konstellation war kein Zufall. Schon im Sommer 2023 hatte das Trio den Wechsel des Engländers von Tottenham Hotspur nach München maßgeblich gestaltet. Dabei entstand ein enges Vertrauensverhältnis, das sich nun erneut als wertvoll erwies.

Harry Kane unterschreibt offenbar einen Megavertrag Harry Kane unterschreibt offenbar einen Megavertrag © IMAGO/ZUMA Press Wire

Erste Sondierungen über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit hatte es bereits gegen Ende der vergangenen Saison gegeben. Nach der Weltmeisterschaft wurden die Gespräche im August schließlich konkret. Mehr als ein halbes Dutzend Verhandlungsrunden waren nötig, um die Verlängerung unter Dach und Fach zu bringen.

FC Bayern: Diese Kane-Details mussten noch geklärt werden

Über die grundsätzliche Laufzeit herrschte dabei relativ schnell Einigkeit. Beide Seiten verständigten sich darauf, den ursprünglich bis 2027 gültigen Vertrag um zwei Jahre bis 2029 zu verlängern. Zwischenzeitlich hatte die Kane-Seite allerdings auch mit dem Gedanken gespielt, die Zusammenarbeit sogar bis 2030 festzuschreiben.

In der Schlussphase ging es schließlich weniger um die großen wirtschaftlichen Fragen als vielmehr um juristische Feinheiten. Insbesondere Details rund um Bild- und Lizenzrechte mussten geklärt werden. Die finale Unterschrift zögerte sich dadurch hinaus. Das sorgte bei den Beteiligten allerdings nicht für größere Nervosität. Schließlich bestand längst auf beiden Seiten der klare Wille, die Zusammenarbeit fortzusetzen.

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Entsprechend gelassen äußerten sich Dreesen und Kane zuletzt auch öffentlich über den Stand der Gespräche. Noch am Montag hatte der Torjäger vor dem Spiel bei Atlético Madrid erklärt, dass es bis zur Unterschrift eher um Tage als um Wochen gehe. Am Dienstag gab schließlich der mächtige Aufsichtsrat um Herbert Hainer, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge seine Zustimmung. Am Tag darauf setzte der Engländer seine Unterschrift unter den Vertrag.

Kane zieht mit neuem Bayern-Vertrag an Musiala vorbei

Auch finanziell hat sich die Verlängerung für den Ballon-d’Or-Gewinner gelohnt. Nach SPORT1-Informationen erhält Kane künftig ein jährliches Bruttogehalt von rund 25 Millionen Euro, das durch entsprechende Prämien noch deutlich anwachsen kann. Laut The Athletic ist der Engländer damit sogar der Spieler mit dem höchsten Grundgehalt in Europa.

Klubintern hat sich die Rangordnung in puncto Gehalt durch den Deal übrigens wieder geändert. Jamal Musiala hatte Kane nach seiner eigenen Vertragsverlängerung zwischenzeitlich überholt. Nun liegt der 33 Jahre alte Stürmer wieder an der Spitze – ein nicht unwichtiger Punkt. Für die Bayern ist es ein finanzieller Kraftakt. Allerdings einer, die angesichts von Kanes sportlicher Bedeutung und seiner Leistungen klubintern keine Diskussionen auslöste.

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