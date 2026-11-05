Kellerduell im Volkspark: HSV empfängt Gladbach

Für beide Mannschaften steht am Freitagabend viel auf dem Spiel. Der HSV hofft auf die Rückkehr einiger Leistungsträger.

Dem einen droht der Sturz in die Abstiegszone, dem anderen der nächste Rückschlag am Tabellenende: Wenn der Hamburger SV im Duell der Traditionsklubs am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) Borussia Mönchengladbach empfängt, steht für beide viel auf dem Spiel. Nach zwei Liga-Niederlagen in Folge will der HSV bloß nicht in den roten Bereich abrutschen. Schlusslicht Gladbach braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren.

Die Borussia reist nach drei Pflichtspielen ohne Niederlage mit neuem Selbstvertrauen an. Besonders der erst 17 Jahre alte Wael Mohya hat Eindruck hinterlassen – auch beim gegnerischen Trainer. „Es macht einfach total viel Freude, ihm zuzuschauen“, schwärmte HSV-Coach Merlin Polzin bei der Spieltagspressekonferenz. Der Youngster stehe sinnbildlich für die positive Entwicklung der Gladbacher in den vergangenen Wochen.

Polzin hofft vor der Partie des Tabellen-15. gegen den Letzten im heimischen Volkspark auf personelle Verstärkung. Bei Sebastiaan Bornauw, Yussuf Poulsen und Nicolás Capaldo besteht zumindest die Möglichkeit auf eine Rückkehr. „Alle drei arbeiten mit der medizinischen Abteilung und dem Trainerteam engagiert daran, dass es Freitag noch klappen könnte“, sagte Polzin. Offensivmotor Fábio Vieira fällt dagegen weiterhin aus.

Auf Gladbacher Seite sieht Trainer Alexander Blessin sein Team trotz des leichten Aufwärtstrends „weiterhin auf der Intensivstation“. Immerhin: Erstmals in dieser Saison blieb Gladbach zuletzt beim 0:0 gegen Aufsteiger Paderborn ohne Gegentor. In Hamburg fordert Blessin nun eine „hungrige Mannschaft“, die „mit aller Galligkeit ein Tor erzielen will“. Eine weitere Nullnummer, das weiß der Fohlen-Coach, würde keine Verbesserung der Tabellensituation bedeuten.