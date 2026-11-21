Der BVB will mit einem Sieg bei Borussia Mönchengladbach die Tabellenführung vom FC Bayern übernehmen. Dafür soll eine einstige Stärke endlich wieder zum Trumpf werden.

Bei Borussia Dortmund läuft es! Mit einem Sieg an diesem Samstag (15.30 Uhr im Liveticker) bei Borussia Mönchengladbach kann der BVB sogar den FC Bayern an der Tabellenspitze ablösen. Sportlich gibt es also kaum Grund zur Klage. Und doch ist längst nicht alles Gold, was glänzt. Vor allem eine einstige Stärke ist den Schwarz-Gelben nahezu vollständig abhandengekommen – auch Trainer Niko Kovac ist das nicht verborgen geblieben.

In der vergangenen Spielzeit gehörte der BVB bei ruhenden Bällen zu den gefährlichsten Mannschaften der Bundesliga. Nur der FC Bayern (31) erzielte mehr Standardtore als die Dortmunder (26). Nach Eckbällen war Schwarz-Gelb sogar das Maß aller Dinge: Gleich 14 Mal klingelte es nach einer Ecke im gegnerischen Kasten.

Nico Schlotterbeck im Kopfball-Duell Nico Schlotterbeck im Kopfball-Duell © IMAGO/Noah Wedel

Bemerkenswert dabei: Der BVB benötigte dafür gerade einmal 181 Eckstöße. Zum Vergleich: Die Bayern kamen auf 216, auch Hoffenheim (197), der VfB Stuttgart (193) und Bayer Leverkusen (190) hatten mehr Ecken.

BVB in dieser Saison: 50 Ecken, erst ein Tor

In dieser Saison ist von der einstigen Gefährlichkeit allerdings kaum noch etwas zu sehen. 50 Eckstöße stehen bislang zu Buche, doch erst ein einziges Mal traf der BVB in der Bundesliga nach einem ruhenden Ball: Nico Schlotterbeck per Kopf beim 2:0 gegen Werder Bremen – Ligatiefstwert.

Wettbewerbsübergreifend kommen lediglich zwei weitere Standardtreffer hinzu: Marcel Sabitzers Freistoßtor im Pokal gegen Werder und der verwandelte Elfmeter von Serhou Guirassy in der Champions League gegen Villarreal. Macht gerade einmal drei Standardtore in 16 Pflichtspielen – eine äußerst magere Ausbeute.

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„Das ist das, was uns im Moment fehlt“

„Das haben wir heute auch thematisiert“, verriet Kovac auf der Pressekonferenz. Zugleich erinnerte der BVB-Coach daran, dass die Dortmunder auch in der vergangenen Saison erst in der zweiten Hälfte richtig gefährlich nach Standards wurden. Tatsächlich erzielte Schwarz-Gelb allein zwischen Januar und April zehn Tore nach Eckbällen.

Eine mögliche Erklärung für die aktuelle Flaute lieferte der 55-Jährige gleich mit: „Ich glaube, durch die etwas veränderte Herangehensweise beim Schießen ist es schon etwas schwieriger. Der Torhüter ist schon etwas mehr geschützt, als es noch in der letzten Saison war. Dementsprechend ist es schwieriger dort letzten Endes in die Situation zu kommen, die wir brauchen, um dann gefährlich zu werden.“

Als Ausrede will Kovac das allerdings nicht gelten lassen. Vielmehr nimmt er seine Mannschaft in die Pflicht: „Das ist auf jeden Fall ein Punkt, in dem wir uns verbessern müssen. Und das ist ja auch das, was uns im Moment fehlt. Wir machen aus dem Spiel heraus immer unsere Tore.“

Auch deshalb läuft es offensiv noch nicht rund

Die fehlende Durchschlagskraft bei Standards ist zugleich ein Grund dafür, warum die Dortmunder Offensive bislang noch nicht richtig auf Touren kommt. Erst 16 Treffer hat der BVB in dieser Bundesligasaison erzielt. Gemeinsam mit Hoffenheim reicht das lediglich für den geteilten neunten Platz im ligaweiten Vergleich.

„Standards sind ja nicht nur Ecken, Freistöße, sondern auch Elfmeter. Und das ist das, was uns andere Mannschaften voraushaben“, erklärte Kovac. Tatsächlich wurde den Dortmundern in der Bundesliga in dieser Saison noch kein einziger Strafstoß zugesprochen.

Immerhin: Auf die Defensive ist Verlass. Mit gerade einmal sieben Gegentreffern stellt der BVB die beste Abwehr der Liga.

Wie seine Mannschaft am Samstag im Borussen-Duell gegen Gladbach die drei Punkte einfährt, dürfte Kovac letztlich egal sein. Ein Treffer nach einem ruhenden Ball wäre allerdings mehr als nur ein Tor – er könnte der erste Schritt zurück zu einer einstigen Stärke sein.

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