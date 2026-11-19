Der 19-Jährige überzeugte zuletzt für den VfB Stuttgart - und ist nun sogar Nationalspieler.

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß hat Nachwuchstalent Yanik Spalt nach dessen Nationalmannschaftsdebüt noch einmal ausdrücklich gelobt. „Er hat sich in Position gebracht“, sagte Hoeneß vor dem Auswärtsspiel bei Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr/Sky) über den 19 Jahre alten Österreicher: „Wir haben klare Ziele und Ambitionen und freuen uns, dass wir über einen sehr jungen Spieler sprechen, der bei uns eine gute Rolle einnehmen wird.“

Der bisherige U21-Nationalspieler Spalt war von Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick für die vergangenen beiden Länderspiele nachnominiert worden, in der Partie gegen Israel (1:1) am Dienstag war er in den Schlussminuten dann sogar zu seinem Debüt gekommen. Auch Rangnick hatte ihn daraufhin gelobt. Für den VfB hatte Spalt im letzten Spiel vor der Länderspielpause gegen Werder Bremen (1:0) erstmals in der Startelf gestanden.

„Das ist sicher eine positive Entwicklung gewesen in den letzten Wochen“, sagte Hoeneß: „Dass er jetzt auch schon direkt als A-Nationalspieler aus der Länderspielpause zurückkommt, damit war nicht zu rechnen. Das ist überragend. Es läuft gerade sehr, sehr gut für Spalti. Ich mache mir bei ihm aber auch gar keine Sorgen, dass er das in irgendeiner Form falsch einordnet.“

Gegen Schalke könnte Spalt erneut zum Zug kommen, Angelo Stiller sei nach seiner Adduktorenverletzung laut Hoeneß zwar „nicht mehr weit weg“, wird aber noch ausfallen. Hoeneß, der auch noch auf Innenverteidiger Luca Jaquez verzichten muss, nahm den 25-Jährigen nach erneuten Wechselgerüchten einmal mehr in Schutz. „Ich glaube, dass der Erfolg der letzten dreieinhalb Jahre sehr eng mit dem Namen Angelo Stiller verbunden ist“, sagte Hoeneß: „Wir freuen uns jetzt, wenn er wieder zurückkommt.“