Felix Nmechas religiöser Torjubel sorgt bei Borussia Dortmund für Diskussionen. Nach der Kritik aus den eigenen Reihen steht der BVB vor der Frage nach möglichen Konsequenzen. Auch Bundestrainer Jürgen Klopp wird den Austausch suchen.

Sportlich war Felix Nmecha der gefeierte Mann. Mit einem sehenswerten Doppelpack hatte der 26-Jährige Borussia Dortmund zum Heimsieg gegen die SV Elversberg geführt. Doch bereits Stunden später rückten seine beiden Treffer in den Hintergrund. Stattdessen bestimmt sein religiöser Torjubel die Schlagzeilen und sorgt beim BVB für eine neue – und gleichzeitig alte – Debatte.

Auslöser ist Nmechas Unterstützung der Kampagne „The King’s Return“ der umstrittenen christlichen Organisation „Ballers in God“. Laut ARD-Recherchen bestehen Verbindungen in ein „evangelikal-charismatisches Umfeld, in dem unter anderem extrem konservative Positionen gegen Homosexualität und Transidentität vertreten werden“.

Felix Nmecha beim Torjubel gegen SV Elversberg Felix Nmecha beim Torjubel gegen SV Elversberg © IMAGO/osnapix

Bereits bei seinem Wechsel nach Dortmund war Nmechas Nähe zu dem Netzwerk kritisch diskutiert worden. Nun hat sich auch die Fan- und Förderabteilung des BVB zu Wort gemeldet und ordentlich ausgeteilt. Die erneute Kontroverse beschäftigt damit nicht nur den Verein, sondern erreicht auch die deutsche Nationalmannschaft.

Über die Hintergründe und mögliche Folgen sprechen SPORT1-Reporter Manfred Sedlbauer und BVB-Reporter Oliver Müller in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Dortmund-Woche“.

BVB-Wirbel: Welche Konsequenzen drohen Nmecha?

Nach Einschätzung von Sedlbauer haben die jüngsten Entwicklungen die Dortmunder Verantwortlichen unvorbereitet getroffen. „Das Ausmaß dieses Themas hat den BVB überrascht. In den letzten Wochen und Monaten wurde eher versucht, das Thema maximal kleinzuhalten“, sagt der SPORT1-Reporter.

Nach dem Torjubel sei eine erneute Auseinandersetzung mit dem Thema kaum zu vermeiden. „Der Jubel jetzt wird aber so schnell nicht weggewischt werden können. Es müssen Konsequenzen folgen.“

DEINE MEINUNG

Dabei stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten der Verein dabei hat. Müller verweist insbesondere auf die rechtlichen Grenzen möglicher Sanktionen.

„Eine Möglichkeit wären arbeitsrechtliche Konsequenzen. Sollte Nmecha allerdings dagegen protestieren, hätte er wohl gute Chancen, Recht zu bekommen. Die Lage ist wirklich undurchsichtig. Stichwort: Religionsfreiheit“, erklärt der BVB-Reporter.

Zusätzliche Brisanz durch Mitgliederversammlung bei Borussia Dortmund

Für Müller geht es deshalb vor allem um den Umgang des Vereins mit der öffentlichen Diskussion. „Du musst als BVB darauf achten, dass dein Angestellter nicht dafür sorgt, dass es eine Debatte darüber gibt.“

Zusätzliche Brisanz erhält das Thema mit Blick auf die Mitgliederversammlung am 22. November. Dort könnte der Umgang mit Nmecha erneut zur Sprache kommen.

Müller sieht zudem einen grundsätzlichen Konflikt zwischen den Positionen, die er dem Netzwerk zuschreibt, und den Werten des Vereins. „Die Einstellung und Gesinnung dieser Gruppe ist nicht durch die Verfassung gedeckt. Das passt einfach nicht zum Leitbild und Ehrenwertekodex des BVB“, kritisiert er.

Nmecha meldet sich mit Statement

Für beide SPORT1-Reporter steht fest, dass sich der BVB zeitnah mit der Angelegenheit auseinandersetzen muss. Dabei halten sie insbesondere eine öffentliche Stellungnahme Nmechas zu seiner Verbindung mit „Ballers in God“ für wichtig.

Eine Botschaft vom BVB-Star gab es zum Wochenstart bei Instagram, wo er sich von Diskriminierung und Hass distanziert, sich jedoch nicht ausdrücklich von evangelikalen Netzwerken oder religiösen Organisationen abgegrenzt hat.

„Mit meinem Jubel wollte ich weder mich selbst noch irgendeine Organisation in den Vordergrund stellen“, schrieb der Profi: „Vielmehr geht es darum, meine ‚Krone‘ vor dem bald wiederkehrenden König niederzulegen und auf Jesus hinzuweisen – auf meine Hoffnung und meine Stärke!“

Nmecha-Debatte wird zur Belastungsprobe für den BVB

Schon seine Verpflichtung hatte 2023 erhebliche Diskussionen ausgelöst. „Damals hatte der BVB den Deal schnell über die Bühne bringen wollen, um nicht noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen“, erinnert sich Müller.

Nmecha selbst hatte damals versucht, die Kritik an seiner Person zu entkräften. „Es ist wichtig, dass ich klarstelle, dass ich wirklich ALLE Menschen liebe und niemanden diskriminiere“, erklärte der Mittelfeldspieler seinerzeit.

Sedlbauer vermisst angesichts der erneuten Diskussion nun eine konkrete Einordnung des Nationalspielers zu seiner Unterstützung der Organisation und deren umstrittenem Umfeld.

Der BVB hatte bereits Gespräche mit Nmecha angekündigt. Nach einem Bericht der Sportschau soll er zumindest bei Borussia Dortmund künftig auf seinen Kronen-Torjubel verzichten. Dies sei der Wunsch des Vereins.

Auch Klopp spricht mit Nmecha

Die Angelegenheit beschäftigt inzwischen auch den DFB. „Auch Jürgen Klopp wird das Gespräch mit Nmecha suchen“, meinte Sedlbauer. „Es geht vor allem darum, zu verstehen, wie er tatsächlich zu einigen geschmacklosen Ansichten der Organisation steht. Denn die Sache ist wirklich äußerst komplex und vielschichtig.“

Dem Bundestrainer seien neben sportlichen Qualitäten auch Charakter und ein liberaler Umgang innerhalb der Mannschaft wichtig, erklärt der SPORT1-Reporter. Nach SID-Informationen hat das Gespräch zwischen Klopp und Nmecha bereits stattgefunden.

An Nmechas sportlicher Bedeutung lassen die beiden Podcaster keinen Zweifel. Seine Leistungen für Borussia Dortmund haben ihn auch für die Nationalmannschaft zu einem wichtigen Spieler gemacht.

Unabhängig davon bleiben Fragen zum Umgang mit seiner öffentlichen Unterstützung von „Ballers in God“ bestehen. Welche Schritte der BVB nach den angekündigten Gesprächen unternimmt, ist bislang offen.

Weitere Hintergründe zur Nmecha-Debatte und aktuelle Entwicklungen bei Borussia Dortmund gibt es jede Woche im SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“.

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