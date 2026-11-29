Alexander Rössing-Lelesiit provoziert beim Remis gegen den FC Bayern die Rote Karte von Joshua Kimmich. Stunden nach dem Abpfiff veröffentlicht der Norweger rassistische Beleidigungen gegen ihn.

HSV-Talent Alexander Rössing-Lelesiit hat nach dem Remis gegen den FC Bayern rassistische Beleidigungen öffentlich gemacht. Der 19-Jährige wurde nach dem 0:0 massiv angefeindet, nachdem sein Gegenspieler Joshua Kimmich wegen einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz gestellt worden war.

In seiner Instagram-Story zeigte Rössing-Lelesiit einen Screenshot von einer Nachricht, in der er mit abstoßenden Worten verunglimpft wurde. Unter einem weiteren Post des 19-Jährigen fanden sich ebenfalls zahlreiche Anfeindungen und Drohungen.

Alexander Rössing-Lelesiit fährt mit dem HSV gegen den FC Bayern einen Punkt ein Alexander Rössing-Lelesiit fährt mit dem HSV gegen den FC Bayern einen Punkt ein © IMAGO/STEINSIEK.CH

Gleichzeitig erhielt der HSV-Youngster aber auch viel Zuspruch, etliche User verteidigten Rössing-Lelesiit vehement.

Kimmich-Tätlichkeit gegen HSV-Talent

Auslöser der verbalen Übergriffe war eine Szene in der 44. Spielminute gewesen. Bei einer Einwurfsituation für die Hamburger in der Nähe des Münchner Strafraums animierte Rössing-Lelesiit das heimische Publikum, dann rempelte er im Vorbeigehen Kimmich an. Der Bayern-Leader zog ihm daraufhin an den Haaren.

Schiedsrichter Bastian Dankert zückte Rot. Kimmich protestierte noch, verließ dann aber den Platz. Bei seinem Abgang fasste er sich mit beiden Händen an den Kopf.

Nach der Partie sprach der Kapitän des FC Bayern und der Nationalmannschaft davon, sich seine Aktion selbst nicht erklären zu können. Er müsse sich bei der eigenen Mannschaft entschuldigen, gab der 31-Jährige an.

Ob er sich bei Rössing-Lelesiit entschuldigt hat, ist nicht bekannt.