"Wir alle haben ein Riesen-Benefit durch seine Präsenz"

BVB-Coach Niko Kovac spricht offen über den psychischen Druck im Trainergeschäft. Der Kroate nennt auch die Lehren aus seiner Zeit beim FC Bayern.

Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat offen über die psychischen Belastungen seines Berufs gesprochen und Einblicke in seinen Umgang mit dem enormen Erfolgsdruck gegeben. „Wenn ein Trainer nicht auf sich aufpasst und sich als Mensch nicht schützt, hat er ein Problem“, sagte der 55-Jährige im Interview mit dem Fußballmagazin 11FREUNDE.

Deshalb suche er sich „immer wieder externe Hilfe“, um sein „Seelenleben unter Kontrolle zu behalten“. Denn eines dürfe niemals passieren: „Dass dieser schöne Sport, der auch dunkle Seiten hat, mich in meiner Funktion zugrunde richtet.“

Seit Anfang 2025 beim BVB im Amt: Niko Kovac Seit Anfang 2025 beim BVB im Amt: Niko Kovac © AFP/SID/INA FASSBENDER

Insbesondere seine Zeit bei Bayern München habe ihm die Grenzen der eigenen Belastbarkeit aufgezeigt. „Selbst wenn der Tag 48 Stunden gehabt hätte, wären nicht alle Aufgaben zu bewältigen gewesen“, sagte Kovac. Damals habe er zu wenig Sport gemacht und kaum Zeit zur Selbstreflexion gefunden.

Kovac: Für den Titel muss viel zusammenkommen

Heute achte er stärker auf bewusste Auszeiten und meide Medienberichte über seine Arbeit. „Ich darf nichts lesen!“, betonte der BVB-Coach, dem es im ständigen Hamsterrad des Profifußballs mitunter schwerfalle, Erfolge ausreichend zu genießen.

Bei der Frage nach möglichen Titeln mit den Dortmundern gab sich Kovac gewohnt zurückhaltend. „Aussprechen, dass man Titel gewinnen will, ist leicht. Das kann jeder. Ich lasse mich lieber daran messen, was wir schaffen“, sagte er. Für eine Meisterschaft müsse vieles zusammenkommen, zumal die Bayern in diesem Jahrtausend 18 von 26 Titeln gewonnen hätten.

DEINE MEINUNG

Mit den Schwarz-Gelben, wo er im Januar 2025 die Nachfolge von Nuri Sahin antrat, liegt Kovac nach neun Spielen punktgleich und bis dato ohne Niederlage hinter Spitzenreiter Bayern München auf Platz zwei. Sein Punkteschnitt von 2,14 ist der historisch beste aller BVB-Trainer nach 57 Bundesliga-Spielen.

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