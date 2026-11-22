Der Dortmunder muss sich nach seinem Siegtreffer bei Borussia Mönchengladbach vielen Fragen zu seinem Torjubel stellen.

Felix Nmecha ging auf ein Knie und kreuzte die Arme vor der Brust. Der Matchwinner von Borussia Dortmund packte seinen umstrittenen Kronen-Jubel beim 1:0 (0:0)-Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach zwar nicht aus, in Zukunft könnte sich das aber ändern. „Es ist nicht so, dass ich das nicht wieder machen werde“, sagte Nmecha im Sportschau-Interview, nachdem er den BVB mit seinem Treffer in der 80. Minute an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga geschossen hatte.

„Es hat einfach nicht gestimmt, was die Leute gesagt haben“, führte Nmecha bei Sky weiter aus: „Dieser Jubel war für meinen Glauben, dass ich die Krone auf den Boden lege für Jesus, zu dem ich die Ehre gebe. Das habe ich heute wieder gemacht.“

Der Jubel mit dem imaginären Ablegen einer Krone ist mit dem evangelikalen Netzwerk „Ballers in God“ assoziiert. Nachdem Nmecha diesen vor der Länderspielpause gegen die SV Elversberg gezeigt hatte, war erneut eine hitzige Diskussion über die Geste ausgebrochen. So hatte unter anderem die Fan- und Förderabteilung des BVB Kritik an Nmecha geübt, auch Bundestrainer Jürgen Klopp bat den Mittelfeldspieler zum Gespräch.

„Ich glaube, es war auch gut, dass ich jetzt für die Leute klargemacht habe, dass es einfach nur ein Ausdruck meines Glaubens ist“, sagte Nmecha nun: „Ich wollte den Leuten heute zeigen: Ob sie für mich oder gegen mich sind – Jesus liebt sie.“

Er glaube, dass Nmecha „seinen Jubel erklärt hat und dass er auch heute gezeigt hat, dass er Jesus und Gott danken möchte für das Tor. Das ist ja auch mehr als legitim“, sagte BVB-Sportdirektor Ole Book: „Den umstrittenen Teil des Jubels, den hat er heute nicht gezeigt.“ Für Book sei das Thema „dann abgehakt“.

DEINE MEINUNG

Aus sportlicher Sicht sei Nmecha „ein sehr wichtiger Spieler, ein absoluter Schlüsselspieler für uns. Für mich ganz klar einer der besten Mittelfeldspieler in Europa“, schwärmte Book vor dem Champions-League-Kracher am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) beim FC Arsenal: „Das hat sich jetzt durch die letzten Tore mit Sicherheit nicht geändert.“