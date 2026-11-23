Die Rheinhessen rutschen immer tiefer in die Krise, der Frust ist groß.

Nach der vierten Ligapleite in Folge hat der Mainzer Trainer Urs Fischer den Blick Richtung Tabellenkeller gerichtet. „Wir wissen, wo wir stehen“, sagte der Schweizer. Auf die Frage, ob dies der Abstiegskampf sei, antwortete er: „Wenn du so spielst, muss man es deutlich ansprechen. Vielleicht hatten wir das Gefühl, zu Höherem berufen zu sein. Jetzt hat uns die Realität eingeholt.“

Und die Realität sieht bei den 05ern nach dem verdienten 1:3 (0:2) beim zuvor sieben Spiele sieglosen FC Augsburg nicht gut aus. Mainz steht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen Union Berlin massiv unter Druck. Danach folgen die schweren Spiele gegen die Spitzenteams Leipzig (5. Dezember) und Freiburg (13. Dezember).

„Jetzt gilt es, das Spiel gut zu analysieren“, sagte Fischer. Beim FCA sei sein Team „vor allem in der ersten Hälfte nicht gut“ gewesen. „Gefühlt haben wir jedes Duell verloren.“ Erst nach dem 0:3 habe „die Mannschaft alles versucht. Das ist als Lichtblick einzuordnen.“

Dennoch war die Stimmung bei den Mainzern, die zuletzt auch noch im Pokal am Zweitligisten VfL Bochum gescheitert waren, arg getrübt. „Das tut sehr weh. Wir haben uns extrem viel vorgenommen – und dann so eine erste Halbzeit, das ist viel zu wenig. Nach dem 0:3 wurde es etwas besser, aber das war kein gutes Spiel von uns. Wir treffen zu oft die falsche Entscheidung“, monierte 05-Torwart Robin Zentner bei DAZN.

„Wir sind alle sehr frustriert. Wir müssen jetzt Gas geben“, ergänzte Ransford Königsdörffer, der nach dem Rückstand durch Tore von Michael Gregoritsch (19., 49.) und Juma Bah (36.) nur noch verkürzt hatte.