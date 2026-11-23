Besondere Genugtuung? "Für mich hat es nie für den HSV gereicht"

Der Sportchef von Werder Bremen lobt die starke Entwicklung seiner Mannschaft. Gleichzeitig müsse die Intensität weiter so hoch bleiben.

Große Freude über den klaren Derbysieg, aber keine überschwänglichen Träume: Werder Bremens Sportchef Clemens Fritz hat nach dem 4:0 (0:0)-Erfolg gegen den Hamburger SV vorsichtig die Euphoriebremse getreten.

„Wir haben nach wie vor nichts, worauf wir uns ausruhen können“, sagte der 45-Jährige: „Sicherlich können wir stolz darauf sein, was wir bisher geleistet haben. Aber den Weg müssen wir eben auch weitergehen.“

Clemens Fritz bremst die Euphorie Clemens Fritz bremst die Euphorie © IMAGO/STEINSIEK.CH

Werder hatte am Sonntagabend durchaus ein Statement gegen den Erzrivalen von der Elbe gesetzt. Kapitän Marco Friedl mit einem wuchtigen Rechtsschuss unter die Latte (55.), Justin Njinmah mit einem Doppelpack (64., 70.) und Niclas Füllkrug mit seinem zehnten Saisontor (90.+2) sorgten für großen Jubel bei den Fans.

Werder trotzt Personalsorgen

Werder steht als Tabellensechster blendend da – obwohl dem Team von Trainer Daniel Thioune aktuell unter anderem in Jens Stage, Mitchell Weiser und Marco Grüll wichtige Kräfte fehlen.

Gegen den HSV nutzte Njinmah seine Chance in der Startelf mit Nachdruck. Lange jubeln konnte der Angreifer aber nicht – in Erwartung seines ersten Kindes verließ er schnell das Stadion nach dem Erfolg. „Der beste Moment steht ihm noch bevor, es ist eine perfekte Woche für ihn“, sagte Trainer Daniel Thioune: „Justin kriegt jetzt erstmal ein paar Tage Ruhe.“

Spätestens am Freitag dürfte es dann für ihn bei Werder weitergehen – dann steht gegen den Tabellenletzten Borussia Mönchengladbach das nächste Heimspiel an.