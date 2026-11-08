Hitziger Streit um Neuer hört gar nicht mehr auf

Manuel Neuer meldet sich nach einer bitteren Diagnose, die ihn zu einer längeren Pause zwingt. Der Torhüter des FC Bayern muss zu Krücken greifen -macht aber auch eine Ankündigung.

Manuel Neuer hat sich nach seiner Verletzung zu Wort gemeldet. Der Torhüter des FC Bayern postete ein Bild, auf dem er mit Krücken zu sehen ist, und bedankte sich für die zahlreichen Genesungswünsche seiner Teamkollegen.

„Eine Verletzung kommt nie zum richtigen Zeitpunkt, aber sie gehört nun mal zum Spiel dazu. Ich habe das schon einmal durchgemacht und werde auch diese Situation meistern“, schrieb Neuer.

Manuel Neuer fällt aus – jetzt meldet sich der Bayern-Keeper zu Wort Manuel Neuer fällt aus – jetzt meldet sich der Bayern-Keeper zu Wort © Instagram/Manuel Neuer

Der 40-Jährige hatte sich beim 2:1-Sieg der Münchner einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zugezogen. Er wird nach Informationen von SPORT1 sechs bis acht Wochen lang ausfallen.

Neuers Plan für die Reha

„Ab jetzt konzentriere ich mich voll und ganz auf meine Genesung. Bis dahin werde ich die Jungs auf dem Platz unterstützen, wo immer ich kann. Ich freue mich sehr über all eure aufmunternden Worte“, teilte Neuer noch mit.

Unter seinem Beitrag meldeten sich zahlreiche Mitspieler wie Tom Bischof, die dem Keeper eine gute Besserung wünschten.

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