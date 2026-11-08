Der FC Bayern muss wieder auf Manuel Neuer verzichten. Der 40-Jährige hat sich nach Klubangaben einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zugezogen.

Der FC Bayern muss erneut auf Manuel Neuer verzichten. Der Rekordmeister teilte am Sonntag mit, dass sich der Torhüter einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zugezogen hat. Der 40-Jährige werde den Münchnern damit „vorerst“ fehlen.

Genauere Angaben zur voraussichtlichen Ausfallzeit machte der Klub nicht. Nach SPORT1-Informationen muss aktuell mit circa sechs bis acht Wochen gerechnet werden. Damit wäre die Hinrunde für Neuer gelaufen.

Manuel Neuer fällt erneut aus Manuel Neuer fällt erneut aus © IMAGO/HMB-Media

„Ich habe acht OPs gehabt, zweitausend Faserrisse und Sehnenrisse und das hört sich nicht gut an. Wenn die Sehne am Fuß verletzt ist, wird das eine Weile dauern. Du bewegst den Fuß die ganze Zeit und die Sehne wird immer beansprucht“, befürchtete auch Steffen Freund im SPORT1 Doppelpass.

FC Bayern: Neuer verletzt sich gegen Mainz

Neuer war am Samstag beim Liga-Sieg in Mainz (2:1) ausgewechselt worden. Für den 40-Jährigen kam beim Spielstand von 1:0 in der 44. Minute Jonas Urbig in die Partie.

Zuvor war Neuer bei einer Standard-Flanke des Mainzers Nadiem Amiri nach dem Ball gehechtet, hatte diesen jedoch aufgrund eines Missverständnisses mit Jonathan Tah verpasst. Mainz traf in der Folge ins verwaiste Tor – wegen einer Abseitsstellung wurde der Treffer jedoch kurz darauf zurückgenommen.

Neuer zeigte unmittelbar nach der Aktion an, dass er unter Schmerzen leidet. Die medizinischen Betreuer behandelten ihn anschließend an seinem rechten Fuß. Neuer zog dafür seine Stutzen und seinen Schuh aus. Nach einer Weile war klar, dass es für den Keeper nicht weitergeht.

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In diesem Kalenderjahr war es bereits das vierte Mal, dass Neuer während einer Partie vom Feld musste. In der laufenden Saison begleiten ihn die Beschwerden am Fuß.

Neuer verpasste schon zuletzt vier Spiele

Erst Ende Oktober hatte der FC Bayern verkündet, dass Neuer derzeit an einer „anhaltenden Sehnenreizung im Fuß“ laboriere. Der erfahrene Torhüter verpasste daraufhin vier Spiele und kehrte erst wieder am vergangenen Dienstag im Champions-League-Duell mit Atlético Madrid (2:0) zwischen die Pfosten zurück.

Angesichts Neuers anhaltender gesundheitlicher Rückschläge sprach sich Steffen Freund im SPORT1 Doppelpass sogar dafür aus, Jonas Urbig sofort zur Nummer eins zu machen. „Wenn ich nicht mehr fit bin, dann darfst du auch nicht mehr spielen. Da muss der FC Bayern ihn auch rausnehmen und ihn nicht mit Schmerzen spielen lassen“, befand der Europameister von 1996.

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