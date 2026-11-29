Beim Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen kommt es zu einem medizinischen Notfall. Der betroffene Fan wird ins Krankenhaus gebracht.

Ein Fan von Bayer Leverkusen befindet sich aufgrund eines medizinischen Notfalls im Krankenhaus. Dies bestätigte Borussia Dortmund während des Bundesligaspiels gegen die Leverkusener am Sonntagabend.

Weitere Details zum Zustand des Betroffenen gab es zunächst nicht. Die Fans beider Teams verzichteten aus Solidarität über einen längeren Zeitraum auf lautstarkes Anfeuern.

ℹ️ Aufgrund der Reanimation eines Zuschauers im Stadion, die nun im Krankenwagen Richtung Krankenhaus fortgeführt wird, haben beide Fanlager aktuell ihren Support eingestellt. — Borussia Dortmund (@BVB) November 29, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Der Notfall war gegen Ende des ersten Durchgangs aufgetreten. Zunächst herrschte Unklarheit, weshalb die Fans schwiegen. „Der Fan ist mit seiner Familie auf dem Weg ins Krankenhaus“, wurde schließlich durchgesagt: „Wir wünschen ihm nur das Beste für seine Genesung.“

In der 73. Minute stimmten die Anhänger dann wieder Gesänge an.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach