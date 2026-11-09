Aufregung um Nmecha: Rudi Völler kündigt Gespräche an

BVB-Star Felix Nmecha gerät aufgrund eines umstrittenen Torjubels mal wieder in Kritik. DFB-Sportdirektor Rudi Völler kündigt Gespräche mit Nmecha an.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat auf die aufgekommene Kritik an Felix Nmecha reagiert und Gespräche mit dem Dortmunder Mittelfeldspieler angekündigt.

„Natürlich gibt es eine Religions- und Glaubensfreiheit (…). Natürlich werden wir mit ihm darüber reden, weil es jetzt ein öffentliches Thema geworden ist. Das Thema muss man erst einmal genau verstehen, das ist wichtig“, sagte der 66-Jährige im Podcast „Kerners 11“. Gleichzeitig dürfe man die Thematik aber auch „nicht zu hoch hängen. Wir werden sicherlich mit ihm darüber reden.“

Rudi Völler kündigt Gespräche mit Felix Nmecha an Rudi Völler kündigt Gespräche mit Felix Nmecha an © IMAGO/Nico Herbertz

Nmecha-Jubel sorgt für Empörung

Nmecha hatte am Samstag einen Doppelpack erzielt und Borussia Dortmund zum 2:1-Sieg gegen die SV Elversberg geführt. Nachdem der 26-Jährige erneut mit einer Geste die Kampagne „The King’s Return“ unterstützt hatte, forderten die Fans eine klare Abgrenzung von evangelikalen Netzwerken.

Hintergrund der Kritik ist der wiederkehrende Torjubel, bei dem Nmecha eine imaginäre Krone abnimmt und diese kniend vor sich auf den Rasen legt.

Der Jubel steht in Zusammenhang mit dem evangelikalen Netzwerk „Ballers in God“. Diesem wird vorgeworfen, christlich-konservative Positionen zu vertreten und unter anderem Homosexualität als Sünde und Abtreibung als „Teufels Werk“ zu bezeichnen.

Rudi Völler: „Er ist total beliebt und anständig“

Auch bei der WM in Nordamerika war Nmecha mit seinem Jubel aufgefallen. DFB-Sportdirektor Völler nimmt den BVB-Star ein wenig in Schutz.

„Bis jetzt kann ich nur positive Dinge über ihn sagen. Er hat es bei der WM überragend gut gemacht. Nicht nur als Fußballer, sondern wie er auch zwischen den Spielen war. Er ist total beliebt und anständig“, sagte Völler, betonte aber auch: „Ich kann die Diskussion verstehen, dass das nicht jedem gefällt.“

DEINE MEINUNG

Nmecha steht im deutschen Aufgebot von Bundestrainer Jürgen Klopp. In der Nations League trifft die DFB-Auswahl in den kommenden Tagen auf Serbien (Freitag ab 20.45 Uhr) und auf die Niederlande (Montag ab 20.45 Uhr).

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach