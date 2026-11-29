Nach dem 8:1-Kantersieg gegen Schalke 04 nimmt der Aufsteiger eine Menge Rückenwind mit nach München - bleibt aber demütig.

Wirklich positiv sind die Aussichten des SC Paderborn auf das Spiel beim FC Bayern am kommenden Freitag eigentlich nicht – alle acht bisherigen Pflichtspielduelle gingen an die Münchner.

Doch mit einem 8:1-Kantersieg gegen Schalke 04 im Rücken sieht sie Welt des Aufsteigers schon anders aus. „Das was wir in den letzten Wochen in der Offensive liegengelassen haben, haben wir heute in Perfektion gemacht“, sagte Stürmer Steffen Tigges, gab aber zu bedenken: „Wir brauchen nächste Woche genau das gleiche Gesicht – auch wenn die Bayern gerade geschwächt sind.“

Bayern? „Egal wen die aufstellen“

Trainer Ralf Kettemann will sich beim deutschen Rekordmeister aber nicht verstecken. „Ohne Mut und ohne Selbstbewusstsein braucht man dort nicht hinfahren. Aber das werden wir tun. Tigges Sturmkollege Sven Michel sah dies ähnlich: „Egal wen die aufstellen, es wird nicht einfach“, sagte der 36-Jährige im Hinblick auf die vielen personellen Ausfälle der Münchner: „Man muss mit breiter Brust rangehen, aber nicht übermütig. Und dann braucht man auch ein großes Quäntchen Glück.“

Im letzten Aufeinandertreffen 2020 waren die Ostwestfalen bei einem 2:3 in München schon einmal nah dran an einem Punktgewinn. Für Michel, der in der Partie zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen hatte, ist dies ein Ansporn: „Das war schon ein Erlebnis, da so mitzuhalten. Und warum sollte man das nicht wieder schaffen?“

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