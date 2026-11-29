Der Mittelfeldmann hat bei einem Sturz großes Glück. Auf seine Mannschaft trifft das derzeit nicht zu.

Angelo Stiller konnte kaum hinsehen. „Uuuuh“, stöhnte der neunmalige Nationalspieler vom VfB Stuttgart, als ihm sein Sturz auf den Kopf aus großer Höhe noch einmal vorgespielt wurde. „Ich merke erst jetzt, wie hart das war. Ich war wohl immer bei Bewusstsein – aber ich bin froh, dass es mir gut geht.“ Kurz nach seiner Einwechslung war er mit abgeknicktem Nacken fies auf dem Rasen aufgeschlagen.

Weniger froh war der Mittelfeldspieler nach dem Abpfiff über das 2:2 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt, das seiner Mannschaft im Rennen um die Europapokalplätze nicht wirklich weiterhilft. „Das ist bitter“, sagte Stiller bei Sky und meinte besonders das zweite Frankfurter Tor: „Wir führen 2:1, und es fühlte sich gerade nicht nach einer Frankfurter Drangphase an.“

Stiller spricht über Fehler vor Gegentor

Dann aber verdaddelte der VfB den Ball nach einem Freistoß am eigenen Strafraum, Nationalstürmer Younes Ebnoutalib (62.) glich aus. „Fußball ist ein Fehlerspiel“, betonte Stiller mehrmals, „das Unentschieden ist okay. Das müssen wir nehmen.“ Seine Mannschaft müsse allerdings zusehen, die Spiele wieder „zu Ende zu bringen“.

Die nächste Gelegenheit bietet sich zügig. Schon am Dienstag (18.00 Uhr) empfängt der VfB den Zweitligisten Dynamo Dresden im DFB-Pokal-Achtelfinale und ist klar favorisiert. Frankfurt hat gegen den Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund am Mittwoch (20.45 Uhr) die deutlich schwierigere Aufgabe zu lösen.

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