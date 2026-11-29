Nach langen vier Jahren Pause wegen einer Dopingsperre gibt der Kroate ein starkes Comeback.

Mario Vuskovic war erfüllt. „Ich habe es genossen, das war mein erstes Spiel seit vier Jahren – und das gegen Bayern. Ich bin leer und dankbar“, sagte der Innenverteidiger des Hamburger SV nach dem 0:0 gegen den Branchenprimus bei Sky. Die vierjährige Zwangspause wegen einer Dopingsperre liegt endgültig hinter dem 25-Jährigen, der bei seinem Comeback eine erstaunliche Stabilität zeigte.

„Am Ende hätten wir sogar gewinnen können. Aber gerade für mich persönlich ist dieses 0:0 gegen Bayern ein wirklich großartiges Ergebnis“, fügte der Kroate an, der nach 90 Minuten ziemlich müde war: „Nach dem Schlusspfiff war ich völlig fertig, aber mehr im Kopf als in den Beinen. Wenn du gegen solche Spieler spielst, musst du die ganze Zeit aufmerksam sein. Ein einziger kleiner Fehler und sie bestrafen dich dafür. Aber ich bin wirklich glücklich.“

Das zuvor letzte Pflichtspiel des großen Bruders von Luka Vuskovic, der inzwischen in der Premier League für Brighton spielt, hatte 1480 Tage zurückgelegen. Damals spielte der HSV noch in der 2. Bundesliga. Entsprechend war der Auftritt gegen die Münchner auch die Bundesliga-Premiere der Nummer 44 des HSV. Weitere werden nach dem Auftritt schnell folgen.

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