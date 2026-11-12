FC Bayern verkündet Update zu Díaz

Luis Díaz macht beim FC Bayern nach seiner Muskelverletzung am Donnerstag den nächsten Schritt Richtung Comeback.

Bayern Münchens Star Luis Díaz hat auf dem Weg zu seinem Comeback einen weiteren wichtigen Schritt gemacht. Der kolumbianische Nationalspieler konnte bei einer Einheit des Rekordmeisters am Donnerstag erstmals wieder an Spielformen teilnehmen. Das teilte der Klub mit.

Díaz hatte sich vor gut drei Wochen im Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal (2:2) laut Klubangaben einen „kleinen Muskelbündelriss“ an der linken Oberschenkelrückseite zugezogen.

Luis Díaz arbeitet beim FC Bayern an seinem Comeback Luis Díaz arbeitet beim FC Bayern an seinem Comeback © IMAGO/Philippe Ruiz

Luis Díaz arbeitet beim FC Bayern an Comeback

Der 29-Jährige absolviert derzeit sein Aufbauprogramm an der Säbener Straße zusammen mit Jamal Musiala (Muskelfaserriss) und Bara Sapoko Ndiaye (Blinddarm-OP). Musiala und Ndiaye befinden sich schon länger wieder im Teamtraining. Durch die zahlreichen Länderspielabstellungen sind aktuell bei den Einheiten der Bayern viele Nachwuchsspieler dabei.

Die Münchner hoffen nach der Nations-League-Phase auf Díaz, Musiala und Ndiaye. Die Bayern treffen am 20. November auf den 1. FC Köln. Dann könnte auch Trainer Vincent Kompany (Hirnhautreizung) wieder zur Verfügung stehen. Der 40-Jährige war am Dienstag nach seinem Zusammenbruch an die Säbener Straße zurückgekehrt. Bis Jahresende müssen die Bayern allerdings weiter auf die verletzten Manuel Neuer, Ismael Saibari und Serge Gnabry verzichten.

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