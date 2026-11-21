Der FC Schalke 04 wartet weiter auf das erste Bundesliga-Heimtor seit dem Wiederaufstieg. Auch gegen den VfB Stuttgart platzt der Knoten nicht.

Die Defensive steht, die Moral stimmt, nur das erste Heimtor fehlt weiterhin: Schalke 04 hat gegen Champions-League-Teilnehmer VfB Stuttgart ein achtbares 0:0 erkämpft, den dringend benötigten Befreiungsschlag in der Bundesliga aber verpasst. Die Mannschaft von Miron Muslic wehrte sich leidenschaftlich gegen die sportliche Krise, ließ ihre zahlreichen Chancen jedoch ungenutzt und wartet nun seit acht Pflichtspielen auf einen Sieg.

„Am Ende ist es wieder nur ein Punkt“, sagte Torhüter Loris Karius bei Sky: „Irgendwann muss der Ball rein, ich bin guter Dinge, dass der Knoten platzt.“

Der Aufsteiger steht mit nur sieben Punkten aus zehn Spielen auf dem Relegationsrang 16 – und stellte zudem einen unrühmlichen Rekord ein: Nur der FC St. Pauli blieb in der 63-jährigen Ligageschichte in den ersten fünf Spielen zu Hause ohne eigenen Treffer. Schwacher Trost: Die Hamburger schafften in der Saison 2024/25 am Ende den Klassenverbleib, stiegen erst ein Jahr später ab.

Frust bei Adil Aouchiche Frust bei Adil Aouchiche © IMAGO/DeFodi Images

Sylla und Gosens zurück im Schalke-Kader

Nach der deutlichen Leistungssteigerung zuletzt bei der TSG Hoffenheim (1:2) war sich Muslic im Vorfeld sicher: „Wir werden diesen riesengroßen Tanker Schalke wieder in ruhige Gewässer führen, 100 Prozent“, sagte der Schalker Coach. Das große Ziel: „Wir wollen endlich wieder die Torhymne hören, es wird Zeit.“

Die Personallage hatte sich über die Länderspielpause gelichtet, Moussa Sylla und Robin Gosens kehrten in den Kader zurück. Bei den Gästen stand Youngster Yanik Spalt erneut in der Startelf. „Es wird hitzig, es liegt in unserer Hand, wie hitzig es wird“, sagte VfB-Coach Sebastian Hoeneß bei Sky.

Angeheizt von der Atmosphäre begannen beide Teams mit offenem Visier. Deniz Undav hatte bereits nach 60 Sekunden die Führung der Gäste auf dem Fuß, seinen Flachschuss blockte Hasan Kurucay im letzten Moment zur Ecke. In der Folge riss S04 das Spiel an sich, es fehlte aber der letzte Punch im Abschluss. So vergab Adil Aouchiche gleich dreimal knapp (4./19./26.).

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Leidenschaftliche Schalker weiter glücklos

Die Gäste lauerten auf Konter, immer wieder über den schnellen Chris Führich. Nach seiner Hereingabe klärte erneut Kurucay in höchster Not gegen Undav, ein paar Sekunden später kratzte Vitalie Becker den Schuss von Jamie Leweling von der Linie, wieder ein paar Sekunden später setzte Grischa Prömel einen Kopfball nur Zentimeter am Tor vorbei (23.).

Underdog Schalke warf sich leidenschaftlich in die Zweikämpfe, Muslic bejubelte an der Seitenlinie jeden Ballgewinn. Nur das Tor wollte nicht fallen, die Abschlüsse waren zu harmlos und meist leichte Beute für Dennis Seimen. Sylla kam nach sechs Wochen Pause zu seinem Comeback (66.), auch Hoeneß legte offensiv nach. Aber auch sein Team ließ gute Gelegenheiten verstreichen – die Partie blieb bis zum Schluss komplett offen.

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