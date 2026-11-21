Die Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge über Jamal Musiala sorgen für heftige Kritik. Dabei haben die Bayern-Bosse vor allem eines getan: unangenehme Fragen gestellt. Höchste Zeit, die Debatte wieder auf Normalmaß zu bringen. Der SPORT1-Kommentar.

Es war der 19. Oktober 2018, als Karl-Heinz Rummenigge bei einer denkwürdigen Pressekonferenz des FC Bayern an Artikel 1 des Grundgesetzes erinnerte. „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, erklärte der damalige Vorstandsvorsitzende, weil Journalisten und Experten einige Bayern-Spieler besonders scharf kritisiert hatten.

Das war damals maßlos übertrieben – selbst Rummenigge sieht das mittlerweile so. Wer angesichts seiner aktuellen Aussagen über Jamal Musiala wieder diese Pressekonferenz bemüht, sollte sich fragen, ob er nicht selbst dabei ist, die Verhältnismäßigkeit zu verlieren.

Karl-Heinz Rummenigge fand jüngst deutliche Worte in der Causa Jamal Musiala Karl-Heinz Rummenigge fand jüngst deutliche Worte in der Causa Jamal Musiala © SPORT1-Grafik/Imago

Denn bei aller berechtigten Anteilnahme an Musialas schwieriger Situation: Seine Würde wird nicht dadurch angetastet, dass Vereinsverantwortliche Zweifel an seiner zukünftigen Leistungsfähigkeit äußern. Die Kritik an Rummenigge geht deshalb in weiten Teilen am eigentlichen Thema vorbei.

Natürlich ist Musialas Situation bedauerlich. Natürlich verdient der 23-Jährige Unterstützung, Rücksicht und Mitgefühl. Und selbstverständlich wäre es für ihn persönlich wie auch für den FC Bayern das Beste, wenn er möglichst schnell wieder seine frühere Klasse erreichen würde. Aber all das darf doch nicht bedeuten, dass niemand mehr Zweifel äußern darf.

DEINE MEINUNG

Die Verantwortung der Bayern-Bosse

Rummenigge, Uli Hoeneß und Jan-Christian Dreesen haben eine Verantwortung gegenüber dem FC Bayern. Zu dieser Verantwortung gehört auch, sich mit unangenehmen Szenarien auseinanderzusetzen. Was passiert, wenn ein außergewöhnlich gut bezahlter Spieler dauerhaft nicht mehr an seine frühere Leistungsfähigkeit anknüpfen kann? Welche wirtschaftlichen Folgen hätte das?

Das sind legitime Fragen. Und es wäre geradezu fahrlässig, wenn sich die Verantwortlichen eines international erfolgreichen Fußballunternehmens diese Fragen nicht stellen würden.

Hinzu kommt: Noch hat niemand Musiala sein Gehalt gekürzt. Noch hat niemand seinen bis 2030 gültigen Vertrag gebrochen. Rummenigge hat vielmehr über mögliche Gespräche gesprochen, die bislang nicht einmal stattgefunden haben.

Man darf darüber diskutieren, ob solche Überlegungen unbedingt öffentlich angestellt werden müssen. Man darf auch einzelne Formulierungen für unglücklich halten. Das ist Kritik, wie sie in einem professionellen Fußballverein selbstverständlich sein sollte. Daraus aber einen moralischen Skandal zu konstruieren, ist unangemessen. Hier sollten sich alle mal wieder beruhigen!

Zurück zur sachlichen Debatte

Jamal Musiala ist ein Mensch, dessen Gesundheit und persönliche Zukunft selbstverständlich wichtiger sind als sein Marktwert. Aber er ist eben auch ein hochbezahlter Profi, dessen Leistungen und Perspektiven der FC Bayern bewerten muss. Beides lässt sich anerkennen, ohne dass ein Widerspruch entsteht.

Vielleicht wäre es deshalb angebracht, die Debatte wieder dorthin zurückzubringen, wo sie hingehört: auf eine sachliche Ebene. Ohne moralische Abrechnungen, ohne übertriebene Empörung und vor allem ohne die Unterstellung, dass wirtschaftliche Überlegungen automatisch einen Mangel an Menschlichkeit bedeuten.

Rummenigge hatte 2018 unrecht, als er die Menschenwürde zur Verteidigung von Fußballprofis gegen journalistische Kritik bemühte. Acht Jahre später wäre es genauso falsch, ihm eine Missachtung dieser Würde vorzuwerfen, nur weil er unangenehme Fragen stellt.

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ein Recht darauf, nicht hinterfragt zu werden, gibt es hingegen nicht.

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