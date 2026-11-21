Daniel Batz bringt seine Mannschaft mit einem kapitalen Bock um einen Punktgewinn. Nach dem Spiel gibt sich der Torwart von Borussia Mönchengladbach überaus selbstkritisch. Auch Gregor Kobel reagiert.

Gladbach-Keeper Daniel Batz ist nach seinem folgenschweren Patzer bei der Pleite gegen Borussia Dortmund (0:1) hart mit sich selbst ins Gericht gegangen und hat dabei kein Blatt vor den Mund genommen.

Batz nannte sich bei Sky den „Depp vom Dienst“. Er hatte sich bei einem vermeintlich harmlosen Distanzschuss von Felix Nmecha in der 80. Minute schlecht positioniert und den Ball quasi ins eigene Tor gelegt.

Daniel Batz patzte folgenschwer Daniel Batz patzte folgenschwer © IMAGO/fohlenfoto

Batz selbstkritisch: „Sieht natürlich sch**** aus“

„Ich gehe einen Schritt nach links, weil die Mannschaft eigentlich dann das kurze Eck hat. Dann bin ich ein Stück zu weit nach links – ganz klar mein Fehler. Tut mir leid, bei allen. Sieht natürlich sch**** aus. Joa, Fehler passieren. Leider haben wir deswegen verloren, aber es geht weiter“, erklärte der 35-Jährige.

Besonders bitter: Bis dahin hatte Batz einige starke Paraden gezeigt und gut gehalten. „Er war der Grund dafür, dass es so lange 0:0 stand“, sagte Experte Fredi Bobic. Moderator Sebastian Hellmann sprach den Keeper darauf an, ob es nicht etwas zu hart sei, sich selbst als „Depp“ zu betiteln.

„Das Leid des Torwarts. Du kannst 90 Minuten ein gutes Spiel machen, und wenn du dann einen Fehler machst, verlierst du. Deshalb habe ich die Handschuhe an und habe diese Position gewählt. Es ist ein Fehlersport und wenn der Torwart einen Fehler macht, ist es natürlich ein Tor“, resümierte Batz.

DEINE MEINUNG

Gladbach auf Platz 18 – Dortmund an der Spitze

Nach der knappen Niederlage stehen die Fohlen mit vier Punkten weiter auf dem letzten Tabellenplatz. Dortmund führt indes die Tabelle mit 24 Punkten an.

„Auf dem Niveau entscheiden natürlich die Kleinigkeiten. Borussia Dortmund hat eine hohe Qualität, wobei das natürlich kein Qualitätsschuss war. (…) Kompliment an die Mannschaft. Dortmund hatte wenig ganz klare Möglichkeiten. Es passt ein Stück weit zu unserer Situation, wenn du dann auf Platz 18 stehst“, war Batz bedient.

Schlotterbeck fühlt mit Batz

BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck zeigte Mitgefühl: „Ich kenne Daniel schon seit Regionalliga-Zeiten. Das ist dann Fußball, es ist oft ein Fehlersport. Er hat heute den Fehler für Gladbach gemacht. Aber was ich die letzten Wochen in Gladbach von ihm gesehen habe, ist schon sehr, sehr gut. (…) Das passiert im Fußball. Das ist mir oft passiert und den Torhütern oft passiert.“

Mit Moritz Nicolas war die eigentliche Nummer eins der Fohlen wieder rechtzeitig fit geworden. Coach Alexander Blessin vertraute jedoch auf sein „Bauchgefühl“ und setzte auf Batz. Kurz vor Schluss unterlief dem Pechvogel dann der kapitale Fehler.

Kobel schaltet sich in Gladbachs Torwartfrage ein

SPORT1 fragte Dortmund-Keeper Gregor Kobel in der Mixed Zone, ob er mit Batz gelitten habe. „Auf eine gewisse Weise natürlich, klar. Das ist halt so ein bisschen das Torwart-Los“, meinte der Schweizer.

Anschließend kam auch er auf den Posten im Gladbacher Tor zu sprechen. „Ich kenne Batz weniger als Nicolas. Er hat es auch top, top gemacht. Er ist auch ein Top-Typ, von dem, was ich gehört habe.“

Dabei habe auch Nicolas seiner Meinung nach „top, top gespielt – die ganze Zeit. Es ist immer schwer, wenn du als Torhüter in solchen Situationen bist, wo es so ein Hin und Her gibt – das ist nicht gut“, meldete Kobel Zweifel an.

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