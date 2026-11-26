Vor dem Wiedersehen mit Landsmann und Ex-Union-Trainer Urs Fischer beim FSV Mainz 05 hofft Mauro Lustrinelli auf den "Ketchup-Effekt".

Trainer Mauro Lustrinelli vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin blendet die Diskussionen um seine Person bewusst aus. „Für mich ist der Fokus wichtig. Ich habe diese Woche viel Zeit gehabt, nachzudenken, wie ich dem Team helfen kann. Für mich ist wichtig, dass meine Energie ins Team fließt“, sagte der Schweizer vor dem Spiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr).

Lustrinelli, der erst im Sommer vom FC Thun gekommen war, steht unter Druck, da Union nach zehn Spieltagen erst einen Sieg vorzuweisen hat. Nach zuletzt fünf Partien ohne Erfolg in Serie stehen die Köpenicker in der Tabelle auf dem Abstiegsplatz 17. Dennoch glaube der 50-Jährige an den Verein: „Ich gehe weiter in diese Challenge mit vollem Vertrauen. Ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Ketchup-Effekt finden.“

Fischer steht ebenfalls unter Zugzwang

Einen plötzlichen Schwall an Punkten und Toren erhofft sich auch Mainz-Coach Urs Fischer. Der einstige Erfolgstrainer der Unioner, der die Berliner von 2018 bis 2023 von der 2. Liga bis in die Champions League geführt hatte, steht ebenfalls unter Zugzwang. Zuletzt kassierte seine Mannschaft vier Pleiten nacheinander.

Für Lustrinelli und Fischer wird es in jedem Fall eine besondere Begegnung, denn die Landsleute teilen eine gemeinsame Vergangenheit. In der Saison 2012/2013 hatte Lustrinelli zu Beginn seiner Trainerlaufbahn kurz unter Fischer als Assistent beim FC Thun gearbeitet. „Natürlich ist es speziell zwischen uns. Ich habe Urs eine lange Zeit nicht mehr gesehen. Es ist toll, ihn zu treffen. Am Schluss geht es um viel auswärts in Mainz. Dort gilt es, eine tolle Leistung zu zeigen. Egal, wer auf oder neben dem Platz steht“, sagte Lustrinelli.