Beim FC Bayern bahnt sich eine Verletzungsmisere an. Ist der Rekordmeister nun auf Winter-Neuzugänge angewiesen? Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen bezieht Stellung.

Die Liste der Verletzten beim FC Bayern München wird immer länger. Zu den bereits verletzten Spielern Manuel Neuer, Luis Diaz und Jamal Musiala gesellten sich im Bundesliga-Duell mit Borussia Dortmund (2:2) mit Serge Gnabry, Ismael Saibari und Michael Olise drei weitere Münchner dazu, die verletzungsbedingt ausgewechselt wurden.

Schaut sich der Rekordmeister jetzt nach Winter-Neuzugängen um? Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen gab nach Abpfiff des Klassikers Auskunft: „Nein, ich glaube nicht.“ Bezüglich der aktuellen Verletzungssituation zeigte sich Dreesen zuversichtlich: „Bei Lucho haben wir ja schon gesagt: Vier bis sechs Wochen. Er ist auf einem guten Weg, ist wieder im Lauftraining.“ Auch Musiala werde neben dem Kolumbianer zurückkehren.

Jan-Christian Dreesen äußerte sich zu Bayerns Winterplänen Jan-Christian Dreesen äußerte sich zu Bayerns Winterplänen © IMAGO/HMB-Media

Doch wie steht es um den Ballon-d’Or-Neunten Olise, der gegen den BVB vorzeitig vom Platz musste? „Wir müssen jetzt sehen, was Olise hat. Man sollte nicht zu verfrüht über solche Themen sprechen“, warnte Dreesen vor zu überhasteten Aussagen.

Der Franzose hatte Vincent Kompanys Stellvertreter Aaron Danks kurz vor Schluss des Klassikers gegen den BVB um eine Auswechslung gebeten – und bildete damit Bayerns dritten verletzungsbedingten Wechsel des Abends.

Wie lange und ob Olise überhaupt ausfällt, ist immer noch unklar.

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FC Bayern: Diagnosen bei Gnabry und Saibari bekannt

Sicher ist dagegen, dass Serge Gnabry und Ismael Saibari einige Zeit lang ausfallen.

Gnabry erlitt „eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel“, Saibari zog sich einen Riss des Syndesmosebands im rechten Sprunggelenk zu. Er fällt nach SPORT1-Infomationen mindestens drei Monate aus.

Saibari war nach einem Zweikampf mit BVB-Keeper Gregor Kobel zu Boden gegangen und verließ anschließend humpelnd den Platz. Ein paar Minuten später musste Gnabry wegen einer Fußverletzung ebenfalls raus.

Welche Leistungsträger dem FC Bayern noch fehlen

Beim Bundesliga-Topspiel war der FC Bayern bereits ohne drei entscheidende Leistungsträger angereist. Zum einen hatte Luis Diaz sich beim Champions-League-Spiel gegen den englischen Meister FC Arsenal (2:2) kurz vor Schluss einen kleinen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen.

Musiala fehlt den Bayern hingegen bereits seit Ende September auf dem Platz: Während der Länderspielpause hatte der 23-Jährige beim DFB einen Muskelfaserriss erlitten – sei mittlerweile aber auf einem guten Weg. Der Nationalspieler nahm bereits vor dem DFB-Pokal-Duell mit dem 1. FC Magdeburg (6:1) wieder am Mannschaftstraining an der Säbener Straße teil.

Auch Neuer fehlte den Münchnern gegen Verfolger Borussia Dortmund. Den Kapitän plagten nach wie vor anhaltende Fußprobleme.

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