SID 22.04.2026 • 14:04 Uhr Der einstige Bayer-Angreifer Erik Meijer sieht ein Problem auf der Trainerposition bei der Werkself.

Der frühere Leverkusener Stürmer Erik Meijer rät seinem ehemaligen Verein zu einem Trainerwechsel im Sommer. „Bei Bayer musst du mit diesem Kader unter die Top Vier kommen. Punkt“, sagte der 56-Jährige im Vorfeld des Pokalduells gegen den FC Bayern München im Interview mit ran.

Da gehöre Trainer Kasper Hjulmand „natürlich mit dazu. Er hat die Mannschaft bislang noch nicht komplett erreicht, noch nicht so gepackt, dass die Spiele mit voller Überzeugung durchgezogen werden“. Derzeit liegt Bayer in der Bundesliga als Sechster vier Punkte hinter Platz vier.

Am Ende laufe „alles über den Trainer – er ist der Filter, der die Inhalte an die Spieler weitergibt. Diese entscheidende Chemie fehlt noch ein Stück weit“, führte Meijer aus.

Meijer spricht sich für Trainerwechsel in Leverkusen aus

Ihm fehle bei Hjulmand „die klare Handschrift. Ich erkenne nicht deutlich genug, wofür die Mannschaft stehen soll. Es geht gar nicht gegen die Person, denn ich halte ihn für einen guten Typen. Aber wenn ich mir anschaue, wie Leverkusen spielt, fehlen mir die Automatismen, die Klarheit, die Struktur“.