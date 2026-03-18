Curdt Blumenthal 18.03.2026 • 14:13 Uhr Für Fisnik Asllani läuft bei der TSG Hoffenheim gerade vieles zusammen. Für die deutsche Nationalmannschaft wird der junge Stürmer allerdings nie auflaufen. Nun erklärt Asllani seine Entscheidung gegen den DFB und für Kosovo.

Hoffenheims Top-Talent Fisnik Asllani hat erklärt, weshalb er sich vor wenigen Jahren gegen den DFB entschieden hat und in Zukunft bei Nationalspielen für den Kosovo aufläuft.

„Mein Gefühl hat mir gesagt, dass es die richtige Entscheidung ist, für den Kosovo aufzulaufen. […] Ich bin auch sehr, sehr heimatverbunden. Wir haben unseren ganzen Urlaub im Kosovo verbracht. Ich habe ganz viel Familie dort“, sagte der 23-Jährige im Podcast Podcast Phrasenmäher der Bild-Zeitung.

Trotzdem stellt das Sturm-Juwel von TSG Hoffenheim klar, dass er stark vom DFB profitiert habe.

„Bei aller Dankbarkeit, die ich natürlich auch dem DFB gegenüber habe, weil ich auch nicht der Spieler wäre, hätte ich das Ganze nicht durchlebt und die ganze Ausbildung genossen, die mir Deutschland ermöglicht hat“, erklärte Asllani.

Asllani könnte auch mit dem Kosvo zur WM

Mit dem Kosovo kann sich der Hoffenheimer in den kommenden Wochen theoretisch sogar noch für die kommende WM qualifizieren.

Dafür muss Asllani mit seiner Mannschaft in den Playoffs gegen die Slowakei und den Sieger des Duells zwischen der Türkei und Rumänien gewinnen.

Asllani-Interesse von ganz oben

In der Bundesliga läuft es für das Top-Talent so oder so prächtig. Asllani traf für die TSG bereits acht Mal in der laufenden Saison.