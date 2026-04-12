Das elfte Saisontor von Yan Diomande am 29. Spieltag hat RB Leipzig einen wichtigen 1:0-Heimsieg gegen die Borussia Mönchengladbach beschert – und einmal mehr unterstrichen, welchen Stellenwert der erst 19-Jährige inzwischen für die Sachsen hat. Der Flügelspieler präsentiert sich seit Wochen in Topform und entwickelt sich immer mehr zum Leistungsträger.
Die nächste Warnung für Deutschland
Die Lobeshymnen werden immer lauter. So schwärmte auch Dietmar Hamann bei Sky: „Das ist wirklich Weltklasse, was er zeigt. Da haben sie ein absolutes Juwel verpflichtet.“
Hamann warnt Deutschland vor Diomande
Mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft 2026 richtete Hamann den Fokus auf die deutsche Nationalmannschaft. Denn die Elfenbeinküste ist einer der Gruppengegner – und damit auch Diomande.
Für Ex-Nationalspieler Hamann ist klar, dass der Offensivmann am zweiten Spieltag der WM-Gruppenphase eine echte Herausforderung für das DFB-Team darstellen wird. „Er ist nicht zu stoppen. Da müssen wir uns was einfallen lassen für die WM“, mahnte der Experte an.
Diomande selbst liefert mit seinen konstant starken Leistungen aktuell beste Argumente, um bei der WM eine zentrale Rolle für die Elfenbeinküste einzunehmen und sich auf der großen Fußballbühne zu präsentieren.