Mette Bech , Maximilian Huber 12.04.2026 • 18:34 Uhr RB Leipzig darf sich einmal mehr auf Shootingstar Yan Diomande verlassen. Nach seinem nächsten Treffer schwärmt auch Dietmar Hamann – und warnt mit Blick auf die WM vor dem 19-Jährigen.

Das elfte Saisontor von Yan Diomande am 29. Spieltag hat RB Leipzig einen wichtigen 1:0-Heimsieg gegen die Borussia Mönchengladbach beschert – und einmal mehr unterstrichen, welchen Stellenwert der erst 19-Jährige inzwischen für die Sachsen hat. Der Flügelspieler präsentiert sich seit Wochen in Topform und entwickelt sich immer mehr zum Leistungsträger.

Die Lobeshymnen werden immer lauter. So schwärmte auch Dietmar Hamann bei Sky: „Das ist wirklich Weltklasse, was er zeigt. Da haben sie ein absolutes Juwel verpflichtet.“

Hamann warnt Deutschland vor Diomande

Mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft 2026 richtete Hamann den Fokus auf die deutsche Nationalmannschaft. Denn die Elfenbeinküste ist einer der Gruppengegner – und damit auch Diomande.

Für Ex-Nationalspieler Hamann ist klar, dass der Offensivmann am zweiten Spieltag der WM-Gruppenphase eine echte Herausforderung für das DFB-Team darstellen wird. „Er ist nicht zu stoppen. Da müssen wir uns was einfallen lassen für die WM“, mahnte der Experte an.