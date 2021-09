Champions League: BVB PK live mit Marco Reus und Marco Rose

Die Generalprobe ist mit einem spektakulären 4:3-Sieg bei Bayer Leverkusen gelungen, doch trotzdem herrschte vor dem Duell in der Königsklasse Unruhe in Dortmund. Das hat mit den Giftpfeilen zu tun, die Hasan Salihamidzic aus München in Richtung BVB abgefeuert hatte.