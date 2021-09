Champions League: FC Barcelona - FC Bayern 0:3 - Stimmen von Kimmich, Müller und Co.

Julian Nagelsmann: (Amazon) „Wir haben in der Anfangsphase ein bisschen Probleme gehabt, Depay in der Roten Zone zu verteidigen. Dann haben wir etwas angepasst. Danach waren wir sehr gut im Spiel, Barca hatte keinen Torschuss. Wir hätten noch mehr Torchancen herausspielen können. Am Ende haben wir zu wenig Abschlüsse für die Überlegenheit gehabt. In der zweiten Halbzeit haben wir noch stabiler verteidigt. Lewy hat einfach einen unglaublich guten Riecher bewiesen. Vor allem das zweite Tor ist sensationell gut gespielt. Am Ende haben wir es gut kontrolliert, noch ein drittes Tor gemacht und auch in der Höhe absolut verdient gewonnen.“