Champions League: Stimmen vom FC Bayern und dem VfL Wolfsburg

... über das Spiel: „Kräftezehrend. Wir haben alles in die Waagschale geworfen. In der ersten Halbzeit haben wir viele Fehler gemacht, da mussten wir viel laufen. In der 2. Hälfte gehen wir 1:0 in Führung und müssen das 2:0 machen. Dann wird es natürlich schwierig, aber ohne den Schiedsrichter hätte Sevilla heute nichts mitgekommen.“