Champions League: UEFA-Entscheidung im Kampf gegen Super League

Zudem sollten sie zusammen 15 Millionen Euro für die Förderung des Jugend- und Breitenfußballs spenden. Auch verpflichteten sie sich unter anderem zur Zahlung von 100 Millionen Euro, sollten sie in Zukunft versuchen, an einem nicht genehmigten Wettbewerb teilzunehmen. In diesen als „Vereinbarung“ bezeichneten Maßnahmen sah das Gericht aber einen „klaren Verstoß“ gegen die Anordnung aus dem April, sie sollen daher aufgehoben werden.