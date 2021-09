FC Bayern: Robert Lewandowski baut durch Tore gegen Kiew zwei Rekorde aus

Zu den 18 Siegen nacheinander unter seiner Mitwirkung steuerte Lewandowski 24 Treffer bei, sein 1:0 gegen Kiew war zugleich der 14. Elfmeter in der Königsklasse, den er verwandelte. Seit Beginn der Datenerfassung 2003/04 trat kein anderer Spieler so oft vom Elfmeterpunkt an, ohne ein einziges Mal zu verschießen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)