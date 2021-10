BVB-Einzelkritik vs. Ajax: Hummels und Co. komplett von der Rolle

MATS HUMMELS (bis 79.): Nach seiner Monster-Grätsche gegen Antony (9.) baute der Abwehrchef, der weiterhin nicht fit wirkt, brutal ab. In der 25. Minute völlig von der Rolle, als er den Ball dorthin köpfte, wohin eigentlich kein Verteidiger köpfen soll: in die Mitte. Haller und Torschütze Blind bestraften den Fehler mit dem 2:0 eiskalt. Von seinen genialen Pässen (wie in der 48. Minute auf Haaland) sah man zu wenige. SPORT1-Note: 5,5