Champions League: BVB-Berater Sammer sorgt für Verwunderung

Das Team von Coach Marco Rose ist nach Sammers Einschätzung nicht fit genug. Und das, obwohl die Schwarz-Gelben in der Bundesliga zuletzt bis vor dem Sonntagsspiel des FC Bayern zwischenzeitlich gar an der Tabellenspitze standen – mit einem Erling Haaland einmal mehr in Galaform, der in Amsterdam nun jedoch viel schuldig blieb. (Das Spiel des BVB gegen Amsterdam in der Einzelkritik)