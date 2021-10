Champions League: Wieso Mario Götze Einfluss auf das BVB-Spiel in Amsterdam hat

An diesem Dienstagabend treffen der BVB und Ajax erneut in Amsterdam aufeinander (CHAMPIONS LEAGUE: Ajax Amsterdam - Borussia Dortmund ab 21 Uhr im LIVETICKER). Und Götze, mittlerweile mit 29 Jahren ein Routinier und bei der PSV Eindhoven unter Vertrag, wird sich die Partie aller Voraussicht nach gemütlich vor dem TV anschauen. Trotzdem schwebt sein Name über der Partie. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)