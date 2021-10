Liverpool auf Achtelfinalkurs - Real mühelos

In der spanischen Hauptstadt brachten James Milner (8.) und der Ex-Leipziger Naby Keita (13.) die Klopp-Elf früh in Führung. Weltmeister Antoine Griezmann glich mit einem Doppelschlag (20./34.) noch vor der Pause aus, bevor der Franzose nach dem Seitenwechsel nach einem Tritt des Feldes verwiesen wurde. In der hitzigen Schlussphase behielt der überragende Mohamed Salah vom Punkt die Nerven (76.).