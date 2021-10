Messi trifft doppelt: Leipzig vor Champions-League-Aus

Paris war zuvor schon durch Julian Draxler, der den an der Leiste verletzten Neymar ersetzte, gefährlich worden war, traf jedoch mitten in einer starken Phase der Leipziger. Zunächst eroberte Messi am eigenen Strafraum den Ball, der umgehend den Konter über Draxler einleitete. Blitzschnell fand der Deutsche Mbappe, der von der Strafraumgrenze unnachahmlich gegen die Bewegung von Leipzigs Torwart Peter Gulacsi traf.