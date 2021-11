BVB: Aus in der Champions League kostet Millionen, FC Bayern profitiert

„Das ist sportlich und auch vom Image her ein Rückschlag. In dieser wirtschaftlichen Situation - gerade aus Corona kommend ist - dieses Aus sehr hart“, brachte es Sportdirektor Michael Zorc bei SPORT1 auf den Punkt: „Wir wissen nicht, was in nächsten Wochen passiert. Du musst in der Europa League nun weit kommen, um das irgendwie zu kompensieren. Ein schwerer Rückschlag!“