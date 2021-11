BVB & RB Leipzig: Champions League heute LIVE im TV, Stream & Ticker

DFB-Pokalsieger Dortmund will mit einem Sieg bei Sporting Lissabon unbedingt das Achtelfinal-Ticket in der Champions League lösen, für den coronageplagten Vizemeister Leipzig geht es beim FC Brügge am Mittwoch nur noch um Schadensbegrenzung - und das ohne die positiv getesteten Jesse Marsch und Peter Gulacsi.