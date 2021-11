FC Bayern - Benfica Lissabon: Champions League heute live im TV, Stream, Ticker

Nach einem letzten Auftritt aus der heimischen Küche am Chiemsee ist Julian Nagelsmann wieder an seinen gewohnten Arbeitsplatz in der Allianz Arena zurückgekehrt. „Es ist mir viel lieber, wenn ich wieder am Spielfeldrand stehe“, sagte der Trainer von Bayern München vor der Partie am Dienstag gegen Benfica Lissabon.