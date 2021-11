Jesse Marsch und Peter Gulacsi von RB Leipzig positiv auf COVID getestet

„Die Positiv-Testungen sind aufgetreten, obwohl in der Profimannschaft und im Funktionsteam alle den 2G-Status aufweisen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Beide werden entsprechend nicht mit dem Team nach Belgien reisen und befinden sich in häuslicher Isolation. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)