Rafael van der Vaart lästert über Lionel Messi: "Schämst du dich nicht?"

Es ist wie angedeutet nicht das erste Mal, dass van der Vaart mit harter Kritik um sich wirft. Auch Harry Maguire bekam am Mittwoch - zum wiederholten Mal übrigens - sein Fett weg: „Er ist wirklich scheiße“, sagte er über den Abwehrchef von Manchester United und fügte an: „Spieler wie ihn findest du bei jedem Amateurklub in Holland.“