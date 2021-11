Trotz Leidenschaft in Unterzahl: BVB verliert gegen Ajax

Beeindruckender Kampf, bitteres Ende: Borussia Dortmund ist die erhoffte Revanche für eine historische Schmach gegen Ajax Amsterdam in Unterzahl misslungen. Nach einer überzogenen Roten Karte für Mats Hummels verlor der leidenschaftliche BVB das Rückspiel gegen den niederländischen Rekordmeister am Mittwoch unglücklich 1:3 (1:0). Am 24. November müssen die Dortmunder somit in ein „Endspiel“ bei Sporting Lissabon um den Achtelfinaleinzug in der Champions League.